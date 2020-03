Técnico em Enfermagem do Colégio São José realizou campanha de prevenção em São Joaquim

Que esteve de parabéns pela belíssima atitude foi a turma do Técnico em Enfermagem do Colégio São José que, em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal, realizaram um importante campanha de prevenção durante o Carnaval em São Joaquim.

Com o lema “A Vida Como Prioridade” a turma foi até a praça Cezário Amarante e distribui camisinhas masculinas e femininas para motoristas e pedestres alertando sobre os procedimentos de prevenção de doenças e gravidez indesejada durante o período de carnaval, sem dúvida essa é uma turma nota 10.