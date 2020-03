Bolsonaro passa a ser monitorado após Secretário contrair Coronavírus

De acordo com as informações divulgadas recentemente pela Istoé, o Secretário da Comunicação Fábio Wajngarten volta de viagem aos EUA com Bolsonaro e testou positivo para o novo coronavírus.

O exame foi realizado em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados desde a quarta-feira, após Wajngarten apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus. O secretário também esteve em contato direto com o presidente norte-americano, Donald Trump, que, por sua vez, declarou não estar preocupado.

Ainda de acordo com a Istoé, também viajaram os senadores Nelsinho Trad (PTB-MS) e Jorginho Mello (PL-SC); os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), o assessor especial Filipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, o secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr, entre outros.