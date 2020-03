Sesc realiza encontro “O Poder da Felicidade”, para o público 60+, em 29 Unidades da Instituição

O evento gratuito acontece entre os dias 16 a 20 de março, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Felicidade (20/03).

No dicionário, felicidade é a qualidade ou estado de feliz; estado de uma consciência plenamente satisfeita; satisfação, contentamento, bem-estar. Para trazer o tema à tona e proporcionar momentos felizes para o público 60+, o Sesc Santa Catarina realiza o encontro “O Poder da Felicidade”. O evento, alusivo ao Dia Internacional da Felicidade (20/03), acontece entre os dias 16 a 20 de março, em 29 Unidades da Instituição, com entrada gratuita.

Na programação integra a primeira edição do ano do Ativa+ e conta com palestras, oficinas, rodas de conversa intergeracional, produção de materiais colaborativos sobre a temática, representações teatrais e cantorias, dentre outras atividades.Os horários e locais das atividades em cada cidade podem ser consultados em: https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/ativa+-encontro-o-poder-da-felicidade

Dia Internacional da Felicidade

No dia 20 de março, é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, reconhecendo a relevância da felicidade e do bem-estar como metas universais nas vidas das pessoas e a importância da felicidade ser reconhecida nas políticas públicas.

A ONU lembra que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), buscam acabar com a pobreza, reduzir desigualdades e proteger o planeta. Segundo a organização, esses três aspectos são essenciais para o bem-estar e a felicidade humana.

