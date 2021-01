Jovem morre após veículo cair em rio e ser arrastada pela correnteza na Serra Catarinense

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (28) na Avenida Belizário Ramos, em Lages, uma jovem de 20 anos de idade conduzia um veículo Gol Branco nas proximidades da ACIL quando perdeu o controle da direção e caiu no rio Carahá.

Com a forte chuva que caiu o rio estava cheio e a jovem foi arrastada, uma grande operação envolveu o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e pessoas que passavam no local. Os bombeiros percorreram margem do rio em busca da vítima.

Ela foi localizada próximo ao Fórum Nereu Ramos, bem distante de onde caiu, o Sargento BM Andrino Costa se atirou nas águas do Rio Carahá, encarou a forte correnteza e conseguiu alcançar a vítima e levar até a margem.

As guarnições da Polícia Militar juntamente com a do ABTR 130 retiraram a vítima até o asfalto e de imediato começaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Logo em seguida a Ambulância ASU 446 chegou na cena dando prosseguimento no atendimento, foi então acionada a Unidade Avançada do SAMU de Lages assumiu o atendimento e constatou o óbito.

Após as águas do rio baixarem o carro da jovem foi localizado e içado pelo caminhão ABTR para dar continuidade nas buscas em possíveis vítimas no interior do veículo, mais ninguém foi localizado, o nome da vítima que entrou em óbito não foi divulgado.

Fotos e vídeos: Divulgação redes sociais

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar