Carmen Zanotto dará apoio na interlocução com os entes federados no combate ao Coronavírus

A deputada federal Carmen Zanotto, enfermeira de formação e com experiência em gestão da saúde, foi escolhida pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta para realizar a interlocução entre os três estados do sul do Brasil e o Ministério, durante a pandemia do Coronavírus. Nesta segunda-feira, 30, a parlamentar participou de diversas reuniões com a equipe da pasta.

“A nossa função será de interlocução. O SUS é tripartite e ações são sempre pactuadas entre os entes federados, sendo assim nossa atuação será de apoio para facilitar as ações junto ao Ministério da Saúde”, pontuou a parlamentar que também é presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde.

Carmen Zanotto destaca que o trabalho da Comissão Externa do Coronavírus, da qual é relatora, também tem sido fundamental. “Estamos propondo alterações na legislação para agilizar procedimentos e encaminhando indicações aos órgãos do governo. É um trabalho conjunto na busca de alternativas para que o sistema de saúde, sobretudo nos estados e municípios, possa enfrentar essa pandemia”, concluiu.

Foto: Cleia Viana/ Câmara dos Deputados

Gabinete Carmen Zanotto