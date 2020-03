São Joaquim não terá mais Festa Nacional da Maçã em 2020

Prefeitura de São Joaquim emitiu na manhã desta última terça (31) uma nota a qual define declaradamente como cancelada a edição 2020 da Festa Nacional da Maçã aconteceria de 7 a 10 de maio 2020.

De acordo com a nota o cancelamento da festa desse diante do quadro do avanço da pandemia mundial do coronavirus e de acordo com as regras a serem seguidas pelas organizações mundiais em relação a a segurança e a saúde da população.

Veja a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL – 22° Festa Nacional da Maçã está cancelada

Diante do quadro de avanço da pandemia mundial do Novo Coronavírus – COVID-19, a Comissão Central Organizadora (CCO), comunica que a 22° Festa Nacional da Maçã que havia sido adiada, está oficialmente cancelada.

Seguindo as orientações mundiais de segurança em relação ao Covid-19 e todos os decretos de esfera federal, estadual e municipal que declaram situação de enfrentamento de emergência em saúde pública, a Prefeitura Municipal de São Joaquim preza pelo bem estar de todos e prioriza a saúde de toda a população

A 22° Festa Nacional da Maçã aconteceria de 7 a 10 de maio 2020, mas a Comissão Central Organizadora (CCO) está seguindo todas as medidas preventivas e recomendadas pelos órgãos superiores para o combate da pandemia.

A Comissão lamenta profundamente, mas também acredita que é a decisão certa a ser tomada, devido ao impacto social e econômico que o país, estado e município estão enfrentando. A Prefeitura Municipal de São Joaquim agradece a parceria de todas as empresas, instituições e demais parceiros desta edição. Em especial, agradece a competência e comprometimento da SVI – Comércio e Serviços Ltda, empresa vencedora da licitação, que certamente, realizaria uma excelente edição.

Por fim, esclarecemos que estamos adotando uma postura de cautela, solidariedade e resguardo. Em um momento como este, o que importa é a união de todos para prevenção e cuidado.