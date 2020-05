Em entrevista à BBC de Londres, Daniel Freitas (PSL/SC) volta a defender medidas adotadas pelo Presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal Daniel Freitas (PSL/SC) concedeu entrevista à rádio BBC de Londres, na noite desta quinta-feira (07), e voltou a reafirmar o compromisso do Governo Federal e do Presidente Jair Bolsonaro no combate ao COVID-19 e na minimização dos impactos econômicos gerados pela pandemia no Brasil.

Sobre a avaliação de Daniel Freitas em relação à pandemia no Brasil, o parlamentar respondeu que o País vem enfrentando com muita responsabilidade o coronavírus. “Na viagem a Miami, com a delegação oficial, junto com o presidente Jair Bolsonaro, eu fui infectado. Eu testei positivo pro Covid-19 e superei bem a doença. Estou fora do grupo de risco e segui exatamente o que o Ministério da Saúde mandou. Então, graças a Deus, eu já estou reabilitado. O coronavírus em nosso país, ainda está presente. Ainda não está muito frio no Brasil, mas, as autoridades estão tomando todas as precauções e a grande tarefa está sendo feita em nível federal, para superar essa crise ou minimizar o máximo possível”, explicou.

Quando o âncora da emissora sugeriu ao Deputado que o Presidente encarou, inicialmente, o vírus como algo insignificante, Freitas foi enfático. “Não é verdade que o nosso Presidente não dê muita importância para o coronavírus. A prioridade do Presidente e do Brasil é salvar vidas. Essa é a prioridade número um. E ele está fazendo todos os esforços no que diz respeito. O que o Presidente diz, e eu concordo, é que nós temos que cuidar da saúde e da economia do nosso país com a mesma responsabilidade. Nós estamos falando de vidas e eu concordo muito que as pessoas que fazem parte do grupo de risco e pessoas com problemas de saúde sigam isoladas, para que o problema econômico não seja tão sentido. É isso que o presidente Bolsonaro tem falado”.

Quanto aos argumentos defendidos para a abertura da economia, Daniel Freitas explicou que o governo federal tem dado muitos incentivos econômicos às empresas para superar essa crise. “Nós estamos todos preocupados primeiramente com as vidas. Este é o posicionamento do governo, mas em paralelo, também aprovando medidas para sermos capazes de reativar a economia. O Brasil é um país forte, um país em desenvolvimento. Nós não podemos estragar a economia neste momento”, ressaltou.

Em relação às atitudes do Presidente Jair Bolsonaro, Freitas defende. “O Presidente não cometeu irresponsabilidades e ele acredita que os grupos de risco devem estar isolados, os mais velhos e pessoas com problema de saúde. O presidente diz que essas pessoas devem seguir em suas casas. Mas o que o ele também acredita é que a população saudável e mais jovem, ou pessoas como eu, que tiveram o vírus e se curaram, podem trabalhar e reativar a economia. O inverno não chegou ainda no Brasil e o que nós esperamos é que o país esteja preparado pra quando o frio chegar, os hospitais, os kits de equipamentos e também um grupo de pessoas já estará imune ao vírus”, avaliou.

Atenção à economia

Recentemente, após um café da manhã promovido por Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, Daniel Freitas seguiu junto com o Presidente para coletiva com a imprensa, realizada em frente à residência oficial do Presidente. Durante a entrevista, o Deputado defendeu e reiterou o discurso adotado pelo Presidente, para adoção do isolamento vertical como forma de minimizar os impactos na economia causados pela pandemia.

“Quero parabenizar o Presidente Jair Bolsonaro pela responsabilidade com as vidas. Precisamos dar atenção às vidas de CPF´s, e também de CNPJ´s. Em Santa Catarina temos uma cidade chamada São João Batista, que não teve nenhum caso confirmado de COVID-19, mas houveram mais de duas mil demissões”, ressaltou o parlamentar se referindo às demissões em massa ocorridos na cidade polo do setor calçadista, por conta da pandemia.