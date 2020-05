Daniel Freitas e a Ministra Damares farão live nesta segunda: Dia Nacional da Adoção

Adoção

O deputado federal Daniel Freitas e a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, farão uma live nesta segunda-feira (25), alusiva ao Dia Nacional Da Adoção.

A live tratará da adoção no Brasil e as políticas públicas que visam facilitar à crianças e adolescentes, o acesso ao convívio familiar. Há, ainda, a expectativa quanto a participação do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Freitas é proponente da criação da Frente Parlamentar da Adoção e do Convívio Familiar e do PL 146/2020, que trata de assegurar a jovens egressos de casas de acolhimento o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, que já está em tramitação no Congresso Nacional, em apreciação na Comissão de Seguridade Social e Família.

Os dados sobre a adoção no Brasil evidenciam uma realidade triste para a maioria das crianças que aguardam a adoção. Atualmente, há 9.524 menores estão habilitados no país, segundo dados do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), e outros 47 mil em situação indefinida e inseridas em programas de acolhimento institucional. Já candidatos a pais, são quase 46 mil. Mesmo com tanta gente querendo acolher uma criança, alguns casais esperam até uma década para adotar.

O parlamentar e a Ministra irão abordar a desburocratização do processo de adoção, assunto de extrema importância para as famílias que desejam adotar e, principalmente, para as crianças que estão em filas aguardando para finalmente ter um lar. A transmissão será realizada a partir das 19 horas, pela rede social Instagram do Deputado Federal Daniel Freitas (@danielcfreitas).