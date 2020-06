Estudo de viabilidade da rodovia Caminhos da Neve deve ser entregue no fim do mês

O processo de federalização da rodovia Caminhos da Neve está cada vez mais perto de ser concluído. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) deve ficar pronto até o fim deste mês e, com isso, o trecho catarinense poderá passar de SC-114 para BR-448.

O prazo de finalização do documento foi informado pelo superintendente do DNIT em Santa Catarina, Ronaldo Barbosa, em conversa com o deputado Marcius Machado (PL), durante visita à Lages, na última segunda-feira (08). Barbosa explicou que o estudo de viabilidade mostrou que a absorção é viável, tanto técnica como economicamente.

Com a conclusão do EVTEA, ele é entregue para a Secretaria Estadual de Infraestrutura e com isso, o governo catarinense assina a transferência de posse do trecho.

Desde o começo do mandato como deputado, Marcius cobra a celeridade para conclusão do processo de federalização das rodovia. O plenário da Alesc aprovou, no fim de 2019, a desafetação e doação à União de trecho da rodovia SC-114 em São Joaquim.

São 10 quilômetros que precisam ser concluídos no lado catarinense. Para o superintendente, assim que o trecho passar a ser federal, a finalização do asfaltamento será considerado uma urgência. Entretanto, dependerá da bancada federal na captação de recursos. O deputado Marcius Machado acrescenta que, assim que o processo for finalizado, irá conversar com a bancada de deputados federais e senadores e fazer a capacitação de recursos. “A rodovia vai ligar a Serra Gaúcha e a nossa Serra, isso traz desenvolvimento econômico e turístico bem mais elevado para os dois estados”, destacou o deputado.

A captação de recursos tem como objetivo, além do término do trecho que necessita de asfaltamento – iniciado pelo exército, reformar a Ponte das Goiabeiras.

A rota Caminhos da Neve foi criada em 1993, em uma reunião na cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. O projeto foi idealizado pelo jornalista Rogério Martorano, inspirado em um voo que fez anos antes sobre a região Serrana com o comunicador Assis Chateaubriand. Muitas ações foram realizadas para motivar a finalização do trecho, que encurta a distância entre as duras serras, cruzando os municípios de Bom Jesus e São Joaquim.