Justiça determina retorno de Lebrinha ao cargo de Vereador em São Joaquim

A Poder Judiciário da Comarca de São Joaquim, determinou, na tarde desta sexta (17), a reintegração do mandato do Vereador Admir Nunes (Lebrinha) no prazo de 03 dias.

Admir Nunes teve seu mandato cassado recentemente pelo placar de 6 votos. Após a cassassão a Câmara chamou a suplente Maria Angélica do Partido dos Trabalhadores para ocupar a cadeira de Vereadora.

Com a decisão, Maria Angélica perderá a vaga de Vereadora e Admir Nunes retornará como Vereador.

O advogado Harrison Correia, na fundamentação protocolada ao juízo defendeu a seguinte tese:

A convocação para a sessão extraordinária para perda de mandato foi realizada pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, em contrariedade com o Regimento Interno, uma vez que é prerrogativa do Presidente da Câmara e que a perda do mandato foi declarada de ofício em contrariedade com a lei de regência e Constituições, sem qualquer processo administrativo legítimo e formação de Comissão Parlamentar Processante.

No despacho o Juiz Ronaldo Denardi declarou que:

“Por fim, não há falar em impossibilidade de reversão da decisão, até porque, a própria Câmara de Vereadores de São Joaquim, após regular trâmite de processo, respeitando integralmente as disposições do Decreto Lei n. 201/67 e os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, poderá julgar o vereador, ora autor, independentemente do julgamento deste processo.



Isto posto, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil, defiro a tutela antecipada requerida em caráter antecedente e determino a suspensão dos efeitos do resultado da votação ocorrida na sessão extraordinária do dia 01/07/2020 da Câmara dos Vereadores de São Joaquim, que aprovou a perda de mandato do vereador Admir Nunes e seus posteriores efeitos.

Determino, outrossim, que os requeridos procedam, no prazo de três (3) dias, a reintegração do requerente Admir Nunes ao seu mandato parlamentar, sob as penas da lei.”

Diz a decisão judicial