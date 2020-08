Carmen Zanotto pede prioridade para a federalização da Rodovia Caminhos da Neve  

Durante reunião do Fórum Parlamentar Catarinense com o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) General Antônio Leite dos Santos Filho, a deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania) solicitou, novamente, a inclusão na peça orçamentária federal a Rota Caminhos da Neve.

A parlamentar informou que acrescentou no Plano Plurianual (PPA) a ligação de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. No trecho catarinense falta apenas 10km para pavimentação e do lado gaúcho as obras ainda não iniciaram.

“É uma importante via para o escoamento agrícola, além de dar maior segurança às pessoas que utilizam aquele trajeto. O DNIT/SC e o governo catarinense estão terminando a conclusão dos documentos para a federalização, mas é preciso que esteja no Orçamento que vai ser encaminhado ainda este mês ao Congresso Nacional”, destacou a parlamentar.

A reunião aconteceu por videoconferência na tarde desta terça-feira, 11.

Solicitação ao Governador

A federalização da Rota Caminhos da Neve (BR-438) também foi abordada pela deputada Carmen durante a visita do governador Carlos Moisés em Lages, na segunda-feira, 10. A parlamentar pediu que o governo priorize a federalização da Rodovia Caminhos da Neve para que haja a continuidade das obras.

“Temos um grande desafio governador, que é concluirmos a federalização da Rodovia Caminhos da Neve e ponte das Goiabeiras. Com certeza teremos um outro desenvolvimento na nossa região. Deixaremos de ser, muitas vezes questionadas a nível nacional, quando vimos as imagens dos caminhões que tentam atravessar aquela ponte, que não podemos chamar de ponte e sim uma pinguela que é mantida pelos moradores e produtores”, enfatizou.

Em breve, o DNIT deve entregar a conclusão dos trabalhos executados pela Diretoria de Infraestrutura do Estado.

