São Joaquim ainda amanhece com gelo e com a temperatura de -3.6ºC

A Serra Catarinense reserva muitas surpresas congelantes nessa época do ano.

É tanto que a cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense ainda amanheceu, nesta quinta (16), com a temperatura de -3.6ºC de acordo com a Estação G. Hugen no Vale do Caminhos da Neve e em resultado desse forte frio uma poça d’água permanece completamente congelada no centro da cidade.

49 dias com marcas negativas e 69 dias com geada no topo da Serra.

As mínimas abaixo dos 5°C

-5,9 B.Jardim*

-3,6 S.Joaquim/G.Hugen

-3,2 Painel/G.Hugen

-2,0 Urubici**

-0,3 Urupema**

0,4 Fraiburgo*

0,8 Curitibanos/UFSC**

1,7 Tubarão**

1,7 Rio Rufino**

1,9 Criciúma/SATC

1,9 Lebon Régis*

2,4 Timbé do Sul**

2,6 Santa Rosa de Lima**

3,0 Vidal Ramos/C.G

3,0 Monte Castelo**

3,1 Araranguá**

3,5 Urussanga/Inmet

3,6 Bom Retiro**

3,7 Vargem Bonita*

3,7 Sombrio**

3,8 Içara**

3,9 Frei Rogério**

4,0 Gravatal**

4,1 Imbuia**

4,3 Vargem**

4,3 Bocaina do Sul**

4,3 Nova Veneza**

4,3 Lages**

4,5 Jaguaruna**

4,5 Jacinto Machado**

4,5 Florianópolis/UFSC

4,6 Meleiro**

4,7 Rio do Campo/Inmet

4,7 São Bento Sul**

4,8 Rio fortuna**

4,9 Rancho Queimado**

*Fernando Keiser

**Epagri.

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

