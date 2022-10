Lula é eleito Presidente do Brasil pela 3º vez

Em um disputa acirrada, o candidato do PT venceu com pouca margem o atual presidente Jair Bolsonaro e se tornou novamente o Presidente do Brasil, levando o Partido dos Trabalhadores e a esquerda novamente ao poder.

O ex-presidente Lula (PT) vai voltar a governar o Brasil a partir de 1o de janeiro de 2023. Vai ser o primeiro presidente eleito 3 vezes na história do Brasil. Ele derrota o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula saiu atrás na corrida da apuração, mas virou em cima de Bolsonaro por volta das 18h30.