Ford encerra produção produção Brasileira e Banco do Brasil desativa agências e gera demissões

As últimas notícias que chegam não são muito animadoras para os brasileiros, pois o Banco do Brasil divulgou a abertura de dois programas de demissão voluntária com objetivo de adesão de 5 mil funcionários e irá desativar cerca de 361 unidades, 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento em todo o Brasil.

Já a Ford anunciou que irá encerrar as operações de todas as unidades de fabricação: as plantas de Camaçari, na Bahia; Taubaté, em São Paulo; e a fábrica da Troller, em Horizonte, no Ceará. Nas duas primeiras, o encerramento é imediato. A estimativa é que 5 mil dos 8 mil funcionários da montadora no Brasil sejam demitidos.

Sendo assim, os veículos EcoSport, Ka e a Troller T4 não serão mais vendidos assim assim que esgotarem os estoques já que o Fiesta e a linha de Caminhões já haviam sido encerradas um ano antes.