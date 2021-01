Gorilas de zoológico nos EUA testam positivo para covid-19; Vários dos animais apresentam sintomas respiratórios, como tosse

Vários dos animais apresentam sintomas respiratórios, como tosse.

Diversos gorilas do San Diego Zoo Safari testaram positivo para o novo coronavírus no que pode ser o primeiro registro de infecção entre os primatas nos EUA e, possivelmente, no mundo.

A diretora-executiva do zoológico, Lisa Peterson, disse à Associated Press hoje (11) que oito gorilas que vivem juntos podem ter contraído o vírus. Segundo ela, vários deles apresentam sintomas como tosse.

A infecção pode ter vindo de um membro da equipe de cuidados do parque, que também testou positivo para Covid-19, mas que estava assintomático e sempre utilizando máscara perto dos animais. O zoológico, localizado no estado da Califórnia, está fechado desde 6 de dezembro.

Veterinários estão monitorando a situação dos gorilas. Por enquanto, o tratamento envolve apenas a ingestão de vitaminas, líquidos e alimentos, nada específico para o vírus. “Além de algum congestionamento e tosse, os gorilas estão bem”, disse Peterson.

Após dois animais apresentarem sintomas no dia 6 de janeiros, as fezes dos gorilas foram recolhidas para testes no Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos EUA, com três resultados positivos.

Um novo teste será realizado nas fezes de todos os oito primatas.

Gorilas compartilham até 98% de seu DNA com humanos, e estudos descobriram que alguns primatas não humanos são suscetíveis à infecção por covid-19.

Ainda não se sabe se os gorilas terão uma reação grave à doença que matou 1,94 milhão de humanos, ou se outros membros do grupo também foram infectados.

