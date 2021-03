Pelo segundo ano consecutivo, Daniel Freitas recebe nota 10 no “Ranking do Plenário”

A nota média dos deputados durante o ano de 2020 foi 6. Nesta edição, apenas dois parlamentares tiveram máxima: Daniel Freitas e Caroline De Toni, ambos de Santa Catarina._



O deputado federal Daniel Freitas recebeu nota 10 no “Ranking do Plenário”, um levantamento realizado pelo Instituto Monte Castelo, por sua atuação na Câmara Federal. A pesquisa publicada avaliou todos os 513 deputados e levou em conta 12 propostas de lei votadas pela Câmara durante o ano de 2020.



Pelo segundo ano consecutivo, Daniel Freitas alcançou a nota máxima. A média geral entre os parlamentares foi de 6 e, apenas ele e a deputada federal Caroline De Toni, ambos catarinenses, ficaram com a primeira colocação. Para medir o desempenho dos deputados ao longo do ano, o Instituto Monte Castelo produziu a terceira edição do Ranking de Plenário. Esta ferramenta permite identificar os parlamentares mais comprometidos com os princípios que movem a nossa atuação: a defesa da vida, da liberdade e da responsabilidade.



Segundo o Instituto, o ano de 2020 foi atípico em muitos aspectos. Na Câmara dos Deputados, a pauta mais importante foi o combate à pandemia do covid-19. “Mais do que nunca, foi preciso que os parlamentares agissem com responsabilidade ao apreciar as propostas no plenário da casa”, destaca a pesquisa.



Freitas afirma ter ficado feliz por ter seu trabalho no Congresso Nacional reconhecido. “O ano de 2020 foi difícil para todos os brasileiros por conta da pandemia, e foi preciso muita responsabilidade para atuar na Câmara Federal. Foi um trabalho não só de votação, mas de articulação dentro dos Ministérios para que recursos fossem liberados para Estados e Municípios, mesmo pela crise vivida pelo coronavírus, não deixamos de entregar resultados em outras áreas também”, ressalta.



“Além disso, no momento muito difícil, assumi a maior responsabilidade desde que entrei para a vida pública, que foi coordenar o Fórum Parlamentar Catarinense. Foi um grande desafio, mas diante das dificuldades de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, muitas medidas foram tomadas de apoio aos empresários, trabalhadores e principalmente ao sistema de saúde, seja ele público ou privado”, avaliou o Deputado.



O Instituto Monte Castelo é um centro independente de pesquisa em políticas e legislação que não recebe recursos de governos ou partidos políticos. Segundo o instituto, o objetivo é avaliar quais deputados federais contribuem para a construção de um país mais seguro, livre e próspero. Isso implica, no Brasil atual, no respeito às instituições, na liberdade de empreender, no combate incessante à corrupção, no rigor contra o crime, na manutenção da família natural e da defesa da dignidade inerente a toda vida humana.



Os valores que orientam os critérios deste ranking são ditados pela Carta de Princípios da organização, e uma nota alta no Ranking é sinal de que o deputado em questão agiu conforme esses valores na hora de votar. Mais informações sobre o ranking, o instituto e a metodologia utilizada podem ser encontradas no link: https://montecastelo.org/ranking/ .