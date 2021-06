Uma emenda parlamentar de R$ 300 mil da deputada federal Carmen Zanotto resultou no maior diagnóstico do turismo já feito na Serra Catarinense. O estudo técnico revelou a cada um dos 18 municípios ter seu Plano de Desenvolvimento Turístico, que a partir de agora, passa a ser a bússola para as futuras ações de fomento e desenvolvimento do setor. Para celebrar este momento ímpar da região, a Amures realizou nesta segunda-feira (31), na casa da Cultura, em São Joaquim, uma assembleia de prefeitos para formalizar a entrega dos planos turísticos. Os dados do perfil turístico da região foram apresentados pelo consultor da empresa Girus Soluções em Turismo, Carlos Capellini, contratada pelo Sebrae para realizar o levantamento.

Além do Plano Turístico de cada município, foi entregue pela empresa Girus Soluções, um Plano Regional de Desenvolvimento Turístico, onde foram revelados mais de 226 meios de hospedagens oficiais, com 3.106 unidades habitacionais e uma oferta de 8.276 leitos.

A deputada Carmen Zanotto frisou que a região precisa agregar valor às belezas naturais. “Esses Planos Turísticos são uma forma de agregação de valor. Eles serão nosso guia sobre onde e como iniciar o desenvolvimento do turismo”, disse. Ela propôs um pacto pelo turismo da região, unindo a representação federal, estadual, municipal, entidades de classe e iniciativa privada, para que tudo que for investido no setor, esteja de acordo com os planos turísticos. “Agora temos um indicativo de onde devemos investir os recursos”, reiterou.

Em nome dos prefeitos da Serra Catarinense, o presidente da Amures prefeito de Capão Alto, Tito Pereira Freitas agradeceu à deputada e afirmou, “o caminho está traçado e só depende de nós investir e dar oportunidade ao setor. Esse plano é nosso guia e precisamos ter sobre ele um olhar diferenciado. Estamos engajados nesse projeto regional”, destacou Tito Freitas.

Cada um dos prefeitos recebeu seu Plano Turístico impresso. Os secretários municiais de turismo puderam acompanhar a reunião por vídeo, para respeitar as normas sanitárias de combate à pandemia, distanciamento e lotação de ambientes.



Participaram também do evento presencial, o presidente interino da Santur – Rennê Meneses, o deputado estadual Marcius Machado, as deputadas Ana Campagnolo e Ana Paula da Silva, a Paulinha, representante da Embratrur para o Sul do Brasil, Julia Zanatta e dentre outros convidados, o presidente do Conselho de Turismo da Serra Catarinense – Conserra, Elizeu Farias.