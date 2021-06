Com indicação de Carmen Zanotto São Joaquim e Bom Retiro receberão verba para compras de novas ambulâncias para a SAMU

Sensibilizada com a situação precária de algumas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Santa Catarina, a deputada federal Carmen Zanotto indicou da sua cota parte das emendas de Bancada, R$ 3 milhões que serão investidos para a renovação da frota.

Nesta etapa serão contemplados os municípios de Bom Retiro, São Joaquim, Bombinhas, Fraiburgo, Itapoá, Balneário Camboriú e Criciúma com uma ambulância cada. Já o município de Lages receberá duas ambulâncias, sendo uma delas de Unidade de Suporte Avançado.

“Tenho acompanhado as dificuldades enfrentadas pelos profissionais e usuários do SAMU, precisamos melhorar a estrutura e a segurança para atender os pacientes e dar melhores condições de trabalho para aqueles que no dia a dia enfrentam situações de emergência e urgência. Recurso para a saúde, não é despesa, é investimento nas pessoas”, destaca Carmen Zanotto, que ajudou a implantar o SAMU em Santa Catarina.

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados