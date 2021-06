5 atitudes infalíveis que podem melhorar a saúde financeira do seu negócio

A saúde financeira de uma empresa é um fator de extrema importância para o seu sucesso. Com as contas em dia e um fluxo de caixa positivo, seus gestores se sentem mais seguros para tomar decisões e criar novas estratégias para o negócio.

Em vários casos, no entanto, ela não recebe a devida atenção e é deixada de lado por falta de tempo ou até mesmo por falta de conhecimento. Com isso, muitas acabam perdendo a oportunidade de investir em melhorias através da adoção de um bom empréstimo para empresas, que pode beneficiá-las especialmente na manutenção de seu fluxo de caixa, por exemplo.

Uma empresa bem preparada para lidar com toda e qualquer circunstância financeira, especialmente em momentos de crise como o que estamos passando, é capaz de adaptar o seu negócio a situações de imprevistos de forma mais rápida.

Pensando nisso, separamos neste post 5 atitudes infalíveis que você deve seguir para manter a saúde da sua empresa sempre em dia.

Elabore um planejamento financeiro empresarial de qualidade

Ter controle sobre os seus gastos é um dos principais fatores para organizar e melhorar a saúde financeira da sua empresa. Para isso, o mais recomendado é montar uma planilha com todos os seus gastos, fixos e variáveis, e as datas que você deverá pagá-los.

Feito isso, faça uma análise e verifique se é possível reduzir algo ou até mesmo cortar por inteiro, e veja quais gastos variáveis estão se repetindo muito. Depois, busque entender se é realmente necessário mantê-los na sua planilha.

Faça esse controle e análise mensalmente para melhorar cada vez mais a saúde financeira da sua empresa. Com isso, você poderá usar seu capital de modo mais consciente e até mesmo investi-lo em algo de seu interesse.

Tenha um bom capital de giro

O capital de giro de uma empresa é um ‘dinheiro’ usado como um aporte inicial para que ela comece a funcionar, mas ele também pode ser usado durante crises financeiras, inadimplência dos clientes e gastos não planejados, entre outros. Além disso, é uma ótima opção de uso quando o assunto são atividades que vão resultar em mais vendas, por exemplo, campanhas de marketing mais volumosas.

Contrate um empréstimo para o seu negócio

Uma excelente alternativa é também investir na contratação de um empréstimo. Hoje, muitas instituições financeiras oferecem diferentes modalidades que podem atender especialmente a necessidade de sua empresa. Com o empréstimo para empresa é possível melhorar seu fluxo de caixa, reorganizar suas finanças, investir em melhorias, negociar dívidas, entre muitos outros benefícios.

Além disso, você poderá colocar em prática planos de expansão ou até mesmo reformar o seu espaço físico para atender seus clientes com mais conforto. Todas essas ações aumentam a visibilidade do seu negócio e, consequentemente, melhoram sua saúde financeira.

Para isso, o ideal é fazer um planejamento com antecedência, listando instituições financeiras de seu interesse e, assim, avaliar todas suas taxas e juros.

Separar o “profissional” do “pessoal”

Mesmo que você seja o único funcionário, é importante separar os gastos pessoais dos profissionais. Essa divisão traz clareza e organização para a sua empresa e evidencia em qual situação financeira os seus negócios realmente estão, além de economizar as suas reservas pessoais que poderão ser gastas para lazer ou outras necessidades mais oportunas.

Ter CNPJ e uma conta PJ específica para as transações da sua empresa podem te ajudar a oficializar essa divisão, além de proporcionar melhores condições financeiras para você e para os seus clientes.

Não conte com benefícios próprios, como o seu salário, ou do governo, como o Bolsa Família, para somar lucros ou pagar dívidas que são do seu negócio, por exemplo. Pois isso pode, a longo prazo, virar uma grande bola de neve.

Espalhe a cultura organizacional entre todos os funcionários

A cultura organizacional define e espalha a missão, a visão e os valores da empresa para todos os funcionários, e isso faz com que todos trabalhem em sintonia e com o mesmo objetivo, o que consequentemente aumenta a produtividade e os lucros.

E entre esses valores, é importante que a empresa trabalhe com todos o conceito de eliminação de ações e produtos desnecessários, por exemplo, deixar equipamentos ligados sem necessidade, usar materiais de escritório sem economizar, fazer tarefas que não agregam ao cumprimento das metas, e mais.

Todos precisam estar cientes de que suas ações impactam positivamente ou negativamente nos resultados e na saúde financeira da empresa.

Saúde é essencial em qualquer circunstância, especialmente dentro do setor financeiro da sua empresa. Então siga as nossas 5 principais dicas e aumente a tranquilidade de todos os seus funcionários e clientes!

E lembre-se sempre de que se por qualquer motivo, a saúde financeira da sua empresa não está muito boa, a contratação de empréstimos específicos para empresa são ótimas opções de melhoria.