Carmen Zanotto participa de reunião no Ministério da Saúde para agilizar incorporação do Zolgensma pelo SUS

Marcus Vinicius, para tratar da incorporação pelo SUS do medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença rara e progressiva que atinge recém-nascidos. No total, são 960 portadores em todo o país, 53 somente em Santa Catarina.

“Incluir um novo medicamento para tratamento dos pacientes portadores com AME é uma importante conquista e pode salvar muitas vidas. Por isso precisamos agilizar o processo de incorporação o mais rápido possível”, destaca a parlamentar.

O Zolgensma é uma das opções de tratamento para essa doença rara que atinge muitas crianças em nosso país, mas muitas famílias não têm condições de custear o medicamento. Nossa luta continua para dar melhores condições para pacientes e para as famílias”, finaliza a parlamentar.

Gabinete Carmen Zanotto

Silviane Mannrich