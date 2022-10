Jorge Seif do PL é eleito senador em Santa Catarina

Ex secretário de Bolsonaro

Formado em Administração de Empresas e Marketing pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Jorge Seif foi secretário de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de conselheiro fiscal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e conselheiro do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

Ele foi eleito com mais de 1.448.000 (um milhão e quatrocentos e quarenta e oito votos) Jorge Seif derrotou o serrano e ex governador Raimundo Colombo (PSD), além Kennedy Nunes (PTB), Celso Maldaner (MDB), Afrânio Boppré (PSOL), Luiz Barbosa (Novo), Hilda Deola (PDT) e Gilmar Salgado (PSTU).