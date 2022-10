O advogado Jorginho Mello (PL), 66 anos, foi eleito governador de Santa Catarina nas Eleições 2022. A disputa de Jorginho e Décio no segundo turno repetiu em SC a polarização formada por Lula e Bolsonaro na disputa nacional. O candidato do PL explorou desde o primeiro turno a proximidade com o atual presidente e o fato de ser do mesmo partido dele.