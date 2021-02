Na terra de Robert Lewandowski, o Lageano Willyam Martins espera fazer história com a camisa do LZS Starowice no campeonato Polônes

Em três partidas na IV Liga Polonesa, ele marcou três gols e sua equipe ocupa a vice-liderança daquela competição nacional.

Diz o ditado futebolístico que atacante vive de gols. E seguindo à risca este dito, o atacante brasileiro, natural de Lages na Serra Catarinense, Willyam Martins, campeão capixaba de 2020 pelo Rio Branco de Venda Nova (ES) e com passagem pela AD Guarulhos, espera manter o ritmo e fazer história na terra de Robert Lewandowski com a camisa do LZS Starowice (POL)..

Quero deixar a minha marca no futebol polonês e ajudar o LZS Starowice (POL) à subir de divisão no Campeonato Polonês. Essa é a minha segunda passagem pelo futebol do Velho Continente, e por ironia do destino, desta vez, na terra de Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo e um exímio atacante – declarou o atacante brasileiro Willyam Martins.

Com três jogos a menos que o líder Ruch Zdzieszowice (POL), que tem 57 pontos, o LZS Starowice (POL) ocupa a vice-liderança da IV liga BS Leśnica 2020/2021 com 48 pontos. Apenas o campeão ascende para a Liga III do Campeonato Polonês. Antes de partir para o futebol europeu, Martins conquistou o título do Campeonato Capixaba com a camisa do Rio Branco de Venda Nova (ES).

Cheguei na Polônia no dia 25 de janeiro e estou tendo, até o momento, uma boa adaptação ao futebol polonês. Mas, ainda, preciso me adaptar aos jogos na neve. Não é nada fácil, mas vamos encarar esse desafio. Espero fazer mais gols e terminar a temporada com mais um título no currículo e acesso para o LZS Starowice (POL) – concluiu.

O atleta brasileiro atuou nas categorias de base do Avaí, Caxias e Chapecoense, além de uma passagem pelo Atlético Aichinger (SC). Depois vestiu do Grêmio Prudente e Vocem antes de partir para o futebol português. Na “Terra de Cabral”, ele defendeu o Tourizense (POR) e Peniche (POR), que disputavam a terceira divisão do Campeonato Português. Em Portugal foram 31 jogos disputados e 7 gols marcados. Ele também defendeu as cores do Rio Branco de Venda Nova (ES).

Em outras entrevistas que o atacante Brasileiro Willyam Martins concedeu entrevista ele sempre demonstrou de onde vem a sua maior inspiração, o Senhor Valmir Martins seu pai; recentemente em suas redes sociais ele fez uma declaração a seu pai.

Meu pai, um grande homem me ensinou como ser homem também!!! Meu melhor amigo, meu parceirão de vida. Vivemos e ainda vamos viver grandes momentos juntos. Muito orgulho do meu velho. Você é meu ídolo, amo você.

Voce é um orgulho para toda a Serra Catarinense para Santa Catarina, e principalmente para Lages de onde você nasceu e viveu maior parte de sua infância e adolescência e sempre que pode você gosta de estar em sua terra natal “Lages”. Muito sucesso que você conquiste muitas vitórias és merecedor por todo esforço e dedicação que desde que descobriu tua vocação ao futebol você não mede esforços para conquistar seus sonhos.

Nesta semana o atacante lageano Willyam Martins foi destaque em alguns meios de comunicação:

