Sem apontar Fraude, o Ministério da Defesa enviou nesta última quarta (09) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) relatório de fiscalização produzido pelos técnicos militares sobre o processo eleitoral nos 1º e 2º turnos.

No relatório do Ministério da Defesa, teria sido especulado possíveis fragilidades, mas também deram sugestões para eleições futuras.

Leia a íntegra do relatório do Ministério da Defesa e a do ofício enviado ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes:

Ofício:

File name : SEI_MD-5842696-Oficio-encaminha-relatorio.pdf

Relatório: