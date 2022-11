Veja as datas do pagamento da 2ª parcela do 13º salário para os beneficiários do INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) realizou o pagamento adiantado do 13º salário a diversos beneficiários do INSS no primeiro semestre deste ano. A partir do dia 24 de novembro, o órgão pagará o restante do benefício seguindo calendário oficial de pagamentos. O valor será definido de acordo com a quantidade de meses em que o segurado começou a receber os benefícios. Contudo, nem todos os beneficiários do instituto terão direito ao 13º salário do INSS. Confira quais são os segurados aptos a receber o pagamento.

Quem tem direito de receber o 13º do INSS?



Aposentados e pensionistas do INSS terão direito ao pagamento do 13º. O salário será pago integralmente aos segurados que passaram a receber os benefícios a partir de maio de 2022.

O pagamento começará pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo, fixado em R$ 1.212. Segurados que ganham acima do piso terão o 13º pago a partir de 1º de dezembro.

Os beneficiários que receberam o adiantamento das parcelas entre abril e junho não terão direito ao pagamento do 13º no mês de novembro. Além disso, segurados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia não recebem 13º.

O calendário do 13º salário do INSS está disponível para consulta no site do instituto. A ordem dos pagamento é liberada conforme o último número do benefício, desconsiderando o dígito. Acompanhe as datas de pagamento para quem recebe até um salário mínimo:

Final do NIS 1: 24 de novembro;

Final do NIS 2: 25 de novembro;

Final do NIS 3: 28 de novembro;

Final do NIS 4: 29 de novembro;

Final do NIS 5: 30 de novembro;

Final do NIS 6: 01 de dezembro;

Final do NIS 7: 02 de dezembro;

Final do NIS 8: 05 de dezembro;

Final do NIS 9: 06 de dezembro;

Final do NIS 0: 07 de dezembro.

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final do NIS 1 e 6: 01 de dezembro;

Final do NIS 2 e 7: 02 de dezembro;

Final do NIS 3 e 8: 05 de dezembro;

Final do NIS 4 e 9: 06 de dezembro;

Final do NIS 5 e 0: 07 de dezembro.

Onde consultar o 13º do INSS?

As datas e valores dos benefícios podem ser consultados pelos beneficiários através do site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e IOS. Por meio do app é possível acessar extratos de pagamentos. O 13º do INSS estará disponível para consulta a partir de novembro.



Via: Agência Brasil