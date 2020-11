Obras continuam “a todo vapor” e ruas de São Joaquim ganharão novas calçadas

Um dia após a eleição que deu ao Prefeito Giovani Nunes o maior número de votos da história, as obras em São Joaquim continuam firmes e a todo vapor.

Na segunda feira de manhã, as máquinas começaram a arrancar a velha infraestrutura da Rua Inácio Palma que irá receber agora mais de 257m2 (metros quadrados) de novas de calçadas padronizadas com lajotas e pisos podotáteis que são faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais. Esses pisos têm, como serventia, auxiliar a caminhada das pessoas, sejam elas deficientes visuais, crianças, idosos e até mesmo turistas.

Além das Ruas Inácio Palma, Murilo Bortoluzzi e Domingos Martorano também deverão ganhar novas calçadas.

O objetivo é dar um passo mais amplo na mobilidade urbana readequando calçadas com acessibilidade e melhorando significativamente o acesso de pedestres e garantindo uma maior segurança nas ruas de São Joaquim.