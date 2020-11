Compre mel catarinense e outros produtos das abelhas sem sair de casa

Produtores e entrepostos de mel de Santa Catarina que contam com serviço de inspeção podem expor e vender seus produtos de forma permanente na plataforma on-line Mel Catarina. O site foi colocado à disposição desses empreendedores rurais pela Epagri e Faasc com o objetivo de contribuir para melhorias na comercialização. Os consumidores também serão beneficiados, pois terão acesso a produtos de qualidade comprovada.

Além do mel, também estão disponíveis para venda uma variedade de produtos das abelhas de mais de 30 produtores de diversas regiões do estado, mantendo as características regionais dos diferentes tipos de méis. Mel de floradas diversas, melato, própolis, mel composto, pomadas à base de cera, balas, biscoitos, pão de mel, bolo de mel, vinagre de mel, favos de mel e pólen serão alguns dos produtos à venda.

Para Ivanir Cella, presidente da Faasc e técnico da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, o site divulga o potencial da cadeia de mel, a qualidade e a diversificação do produto catarinense, oportunizando aos pequenos entrepostos e produtores maior inserção no mercado.

Saiba mais no site http://www.faasc.com.br/melcatarina/

Fonte Epagri