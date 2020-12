Triste: enfermeira perde a custódia do filho por trabalhar durante a pandemia

Muito injusto em plena pandemia ainda existe situações em que predomina a insensibilidade de uma pessoa de separar uma mãe de seu filho por causa de sua profissão na área da saúde. Uma enfermeira perdeu a custódia de seu filho de cinco anos em uma batalha judicial com seu ex-marido depois que o tribunal decidiu que seu trabalho é um risco para a saúde, em razão da pandemia do novo coronavírus.



Cemile Deniz, de 31 anos, trabalha na unidade de Serviços de Saúde Domiciliar do Hospital Estadual na cidade de Ordu, na Turquia. Como já havia recebido a custódia provisória da criança e aguardava apenas a confirmação do juiz para que a situação fosse oficializada, a mãe jamais imaginou que sua profissão pudesse ser usada como motivo para mantê-la longe da criança.



No entanto, segundo o The Mirror, seu ex-marido, Mehmet Atakan Deniz, alegou ao tribunal que o menino estava em risco de ser infectado pelo novo coronavírus por causa do emprego de enfermeira da mãe.

“A mãe da criança é enfermeira de ambulância e entra e sai constantemente da casa das pessoas, a criança corre sério risco devido à pandemia do coronavírus”, disse o advogado de Deniz.

Foi então que o juiz responsável pelo caso concordou e concedeu a custódia temporária ao pai e declarou que mãe poderá ver o filho em fins de semana alternados até que uma nova audiência seja marcada.

“Todos nós tomamos precauções contra o coronavírus. O Ministério da Saúde me dá todo o meu equipamento. Antes de ir à casa do paciente, é verificado se quem mora naquela casa possui covid-19. O pai de Kuzey é policial do município de Altinordu. O trabalho dele corre um risco maior do que o meu”, desabafou a mãe consternada.

A União Feminina Turca se manifestou sobre o caso e declarou que a decisão servirá de mau exemplo para todos os profissionais de saúde que quiserem se divorciar.

“É muito errado separar a criança da mãe tirando proveito das dificuldades que os profissionais de saúde estão enfrentando agora. Isso vai dar um mau exemplo e todo profissional de saúde que quiser se divorciar terá que enfrentar isso. Isso também é preconceito contra as mulheres”, disse Ayse Akbulut Cubukcu, da União Feminina Turca.

Com informações Ric Record