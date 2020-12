São Joaquim em Obras: Avenida Horácio Dutra ganhará calçadas e segurança para os pedestres

A Avenida Horácio Dutra, no lado sul da cidade, ganhará agora, nos próximos dias, calçadas e segurança para os pedestres em sua parte mais movimentada. O valor total da obra de construção de passeios para pedestres foi orçado no valor de R$ 188.950,79 em investimentos.

A Avenida dá acesso ao Bairro São José e também à Rodovia Caminhos da Neve, por onde passa um grande fluxo de carros e caminhões, principalmente na safra da maçã, trazendo uma grande parte da produção na maior cidade produtora de maçãs do país .

Além do mais, é o principal acesso ao Asilo Vicentinos, é ligação para a Escola Aristides Ribeiro de Medeiros e também a novíssima creche construída no Bairro que deverá atender mais de 188 crianças no próximo ano.

O Bairro São José nunca teve uma obra de calçadas até então, Giovani Nunes é o primeiro Prefeito da história a implementar as tão esperadas calçadas, com pavimentação em paver e guia podotátil que garantirá mais segurança e comodidade aos pedestres que antes precisavam andar no meio da rua dividindo espaço com os carros e caminhões.

“A Avenida Horácio Dutra tem uma demanda, já de muito tempo, da comunidade, pois é uma avenida muito movimentada, onde os pedestres não tinham, até então, um lugar adequado para transitar. Nessa avenida temos o Asilo Vicentinos que solicitou diversas vezes calçadas adequadas para eles transitarem. Então, tenho certeza que vai ficar uma avenida muito bonita, com calçadas do lado direito da rua e voltando em direção à nova creche que também receberá pavimentação em calçadas. Conseguimos esse recurso através da Deputada Carmen Zanotto e encaminhamos esse recurso a um projeto de grande importância para o desenvolvimento do Bairro São José que além da creche, agora, vai ganhar novas calçadas e iremos em busca de mais obras para melhorar as condições da população, um trabalho árduo da gestão em busca dessas realizações. Quero agradecer as parcerias e a todos que colaboraram com essa grande obra e que já está recebendo a autorização imediata para início dos serviços de pavimentação de calçadas.” Declarou o Prefeito Prefeito Giovani Nunes