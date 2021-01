Consenso indica prefeito de Araquari para a presidência da FECAM e Giovani Nunes para o Conselho fiscal

A Federação Catarinense de Municípios (FECAM) recebeu nominata com chapa de consenso para o comando para o comando da instituição na gestão 2021/2022. O prefeito de Araquari, Clenilton Carlos Pereira (PSDB), é o indicado para a presidência da entidade, tendo como vice a prefeita de Vargem, Milena Andersen Lopes Becher (PL).

Ambos são prefeitos reeleitos, Clenilton representa a região da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina (AMUNESC) e Milena a Associação dos Municípios do Planalto Sul de SC (AMPLASC). A decisão pelo consenso foi durante reunião de registro de chapa, realizada na segunda-feira (11/1) na sede da entidade, com a presença (física e virtual) dos prefeitos indicados pelas 21 Associações de Municípios.

O termo de solicitação de registro de chapa para eleição da FECAM apresenta também os nomes do prefeito de Blumenau, da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), Mario Hildebrandt (Podemos), para segundo vice-presidente; o prefeito de São Carlos, da Associação dos Municípios do Oeste de SC (AMOSC), Rudi Miguel Sander (PP) para terceiro vice-presidente; o prefeito de Orleans, da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), Jorge Luiz Koch (MDB), para primeiro tesoureiro; prefeito de Bombinhas, da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), Paulo Henrique Dalago Muller (DEM) para segundo tesoureiro; prefeito de Seara, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), Edemilson Canale (PSD) para primeiro secretário e a prefeita de Cunha Porã, da Associação dos Municípios do Entre Rios (AMERIOS), Luzia Vacarin (PSDB) para segunda secretária.

Para o Conselho fiscal os indicados são o prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila (PSD); o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti (PSL); o prefeito de São João do Itaperiú, Clezio José Fortunato (MDB), a prefeita de Santa Cecília, Alessandra Garcia (PSB); o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes (PSL); o prefeito de Lebon Régis, Douglas de Mello (PDT) e o prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello (PSDB). Na suplência, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (PP); o prefeito de São João do Sul, Moacir Teixeira (MDB); a prefeita de Trombudo Central, Geovana Gessner (MDB); o prefeito de Capinzal, Nilvo Dorini (MDB); o prefeito de Quilombo, Silvano de Pariz (PSL) e o prefeito de Palma Sola, Cleomar Mantelli (MDB).

HOMOLOGAÇÃO – A Comissão Eleitoral se reunirá nesta terça-feira (12/1) para análise e homologação da chapa registrada. Compõem a Comissão Eleitoral da FECAM, os prefeitos (as) de Zortéa, Rosane Infeld (PP); de Curitibanos, Kleberson Lima (MDB) e de Ponte Alta, Edson Wolinger (Republicanos).

ATO DE POSSE – A assembleia de eleição e posse dos novos membros da FECAM será realizada no dia 20 de janeiro, a partir das 8h30, em formato virtual e presencial no Hotel Faial, no centro de Florianópolis, em ato conduzido pelo presidente da entidade, prefeito de Rodeio, Paulo Roberto Weiss.

MUDANÇA NO ESTATUTO – A FECAM aprovou em dezembro do ano passado mudanças no estatuto que criam duas novas funções no quadro diretivo da entidade, passando de seis membros para oito – função de 1º e 2º tesoureiro. A intenção, segundo a secretária geral, ex-prefeita de São Cristóvão do Sul, Sisi Blind, é aumentar a representatividade das regiões, valorizando a representação dos gestores na Federação. A secretária lembra que todas as funções dos membros do Conselho Executivo e Conselho Fiscal da FECAM são voluntárias.

REPRESENTATIVIDADE – A FECAM congrega os 295 municípios catarinenses em ações de fortalecimento e representatividade e, desde 2020, passou a integrar as 21 Associações.

Com Informações a FECAM