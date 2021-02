Giovani Nunes recebe escavadeira hidráulica nova para os trabalhos no interior de São Joaquim

O Prefeito Giovani Nunes, juntamente com o Secretário de Agricultura Volnei Francisco Beckhauser Junior receberam, na manhã desta última sexta (05), uma Escavadeira Hidráulica nova que se destaca por ser uma importante aquisição no auxílio aos trabalhos no interior do município.

A máquina é proveniente de uma emenda parlamentar do Deputado Valdir Colatto (deputado na época) que destinou a São Joaquim o recurso de cerca de 400 mil para aquisição dessa escavadeira hidráulica com a contrapartida de 35 mil da Prefeitura de São Joaquim.

“Fico muito feliz em poder trazer mais uma máquina dessa para o município de São Joaquim. Agradecer a emenda do Deputado Collato, porque através dela conseguimos chegar nesse final. A escavadeira hidráulica é uma das máquinas mais importantes para trabalharmos com o alargamento e melhorias de estradas, para podermos atender cada vez mais os nossos produtores que tanto trabalham,” destacou Beckhauser, Secretário da Agricultura de São Joaquim.

O prefeito Giovani Nunes também salientou o empenho do deputado que defendeu o agronegócio e a importância de se ter parcerias e políticas públicas para melhorar as condições das estradas, principalmente as que dependem de manutenção constante valorizando o agricultor de São Joaquim.

“Queremos agradecer a indicação da emenda parlamentar no tempo do deputado Valdir Colatto, ele que sempre apoiou o agronegócio, a fruticultura do município São Joaquim, disponibilizou uma emenda de R$ 400.000,00 e o município colocou a contrapartida de R$ 35.000,00, totalizando o valor de R$ 435.000,00 para aquisição de uma escavadeira hidráulica das mais modernas, uma máquina de grande envergadura que tem uma rentabilidade de serviço muito grande. Nossa prioridade sempre é os produtores rurais, nosso município é destaque no agronegócio, precisamos sempre estar valorizando o agricultor, o pecuarista e o homem do campo é o que sustenta o nosso município e traz o movimento da cidade”, finalizou Giovani Nunes.