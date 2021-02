Primeiros municípios serranos aderem ao programa Cidade Empreendedora

Lages – 05/02/2021 – Dois municípios da Região Serrana, Bom Jardim da Serra e Otacílio Costa são os primeiros a aderirem ao projeto cidade empreendera do Sebrae. Outros quatro estão organizando a documentação e nos próximos dias devem finalizar o processo de adesão. Na Serra serão contemplados com a proposta de transformação local apenas 10 municípios. O programa Cidade Empreendera propõe a melhora do ambiente de negócios no âmbito municipal, a partir de uma política de desenvolvimento. Em todo o Estado 100 municípios deverão ser contemplados com a iniciativa, pelos próximos dois anos.

Conforme explica o gerente regional Serra Altenir Agostini, o desenvolvimento dessas políticas públicas junto aos municípios, abre possibilidade de grandes avanços na gestão. As ações se desenvolvem através das soluções estruturais que permitem uma estrutura sólida e que resulta na Gestão Empreendedora. Além disso, o programa apresenta soluções que podem ser selecionadas pelo município, de acordo com as demandas e as necessidades identificadas. As ações se desenvolvem internamente na prefeitura, mas com efeito também pelo lado de fora, abrindo espaço para o empreendedorismo. As prefeituras que aderem ao projeto recebem subsídios para a implementação que podem chegar a 70% dos custos.

Os gerentes regionais estão visitando os municípios. O prazo para adesão se estende até o final de março, porém, há possibilidade de findar o fechamento dos dez municípios contemplados antes desse prazo, seguindo a ordem de interesse de cada localidade. A partir do momento em que o convênio se consolida inicia-se um processo de transformação com o envolvimento direto do prefeito, secretários e demais agentes de desenvolvimento. “É o momento em que os consultores do Sebrae passam a implementar uma prática de capacitação ampliando o grau de desenvolvimento do município”, ressalta Altenir.

Com informações da Assessoria de Imprensa