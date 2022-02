Câmara de Vereadores realiza Audiência pública em função da estiagem que castiga São Joaquim

Discutir na audiência pública os potenciais impactos, visto que a agricultura está na base da economia do Município.

A estiagem que assola a região sul do país continua trazendo inúmeros prejuízos às famílias que vivem no meio rural. Muitos municípios já decretaram situação de emergência em função da falta de chuvas.

São Joaquim é um dos municípios castigados pela seca, e que já decretou estado de emergência desde o dia 06 de janeiro de 2022.

Será uma noite de discussões pautada por questões relacionadas a perdas nas lavouras e pomares, a subsistência das famílias que vivem essencialmente da agricultura no meio rural, bem como a busca de soluções e providências a serem tomadas para mitigar os efeitos da falta de chuvas no município.

“Estamos procurando, juntamente com todos os vereadores e vereadora, buscar um entendimento junto ao Executivo. Também já demandamos junto aos governos Federal e Estadual, para que possam proporcionar algumas medidas que realmente venham ajudar os agricultores e os pecuaristas. Nós, Câmara de Vereadores, estamos atentos a este problema para que possamos trabalhar juntos em busca de soluções”.