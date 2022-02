Começa as obras de pavimentação na Rua Maria Cândido Goulart Martins em São Joaquim

Começou na manhã desta terça (22) as obras que darão a pavimentação a Rua Maria Cândido Goulart Martins que emana do centro ao Loteamento Pradinho em São Joaquim.

A rua receberá obras de drenagem e pavimentação com lajota sextavada nos seus 75m de comprimento, um investimento com recursos próprios da prefeitura de São Joaquim e que servirá para interligar o centro até dois importantes loteamentos como o Loteamento Pradinho e Loteamento das Hortênsias.

“Rua Maria Cândido Goulart Martins é uma rua que liga dois importantes loteamentos de São Joaquim e estamos fazendo com recursos próprios do município e demonstrando um grande trabalho da Secretária de Obras e Planejamento. Outra rua que queremos fazer agora é a Rua Thomáz Costa que liga o centro ao Bairro São José através da Praia Verde, além de várias demandas que o município vem buscando. Então este é o programa Pavimenta São Joaquim que, desde o início do ano, já estamos com diversas obras em andamento, além de inúmeras obras que aguardam as empresas iniciarem os trabalhos. Realmente vamos ter uma grande melhorias de infraestrutura em nosso município.” Revelou o Prefeito Giovani Nunes.