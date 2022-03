São Joaquim apresenta seu Plano de Mobilidade Urbana – Veja o que muda na cidade agora

Também na lista a Reformulação Geométrica e Funcional da Rótula em frente à escola Martinho de Haro que será retirada e abrigará um desenho moderno que possibilite a segurança das crianças ao chegar à escola e também a facilidade do contorno de caminhões que passarem por ali. O local será substituído, em breve, por trecho asfáltico.

Reformulação geométrica entre as ruas Aristides Cassão e a Avenida Silveira, em frente ao Cemitério que ganhará um trevo alemão no centro da pista (para conversão à esquerda) e permitindo que os outros veículos tenham acesso pela direita à rodovia SC-114.

Reformulação geométrica na via de acesso à Rodoviária, CAIC e Manoel Cruz – que ganhará também um trevo alemão no centro da pista (para conversão à esquerda) e permitindo que se tenha acesso ao terminal rodoviário e as escolas Manoel Cruz e CAIC.

Reformulação geométrica entre as Ruas Egídio Martorano e Agripa de Castro Farias – Onde será também instalado um trevo alemão, no centro da pista, próximo ao Tasca Materiais de Construção.

Readequar lombadas, faixas de pedestres e faixas elevadas – As lombadas, faixas de pedestres e faixas elevadas serão readequadas, consoante as normas do CONTRAN ao qual determina os critérios e padrões de instalação. Uma lombada, por exemplo, não pode estar rente a um esquina. Todas passarão por um processo de readequação.

Sinalizar Rotas de Preferência de Veículos Pesados – A melhor alternativa seria a construção de um anel viário para desvio do trânsito por fora do perímetro urbano, mas até lá, será necessário sinalizar rotas preferenciais de carga.

Regulamentar locais e horários de carga e descarga – Com o plano de mobilidade será possível regulamentar os locais de carga e descarga que se estenderá pela vias centrais, aumentando a demanda, mas os horários “só serão permitidos das 8h às 10h e das 14h às 16h”.

Uma rede cicloviária deverá ser implantada em São Joaquim, com a proposta sendo adequada nas largas calçadas das ruas Marcos Batista e a ligação aos portais da cidade, separando a ciclovia das calçadas de pedestres.