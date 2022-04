Decreto restringe caminhões acima de 20T em ruas centrais de São Joaquim

Um decreto publicado pela Prefeitura de São Joaquim, na tarde desta terça (26) restringindo o tráfego de caminhões pesados em determinadas ruas centrais visando melhorar as condições do trânsito no município.

Ainda considerando que o tráfego destes veículos, de grande porte que chegam ou ultrapassam as 60 toneladas, em determinadas ruas e estradas do município acarretam danos ao patrimônio público (pontes, pontilhões, estradas, asfalto) e trazem dificuldades de locomoção.

Por isso a prefeitura de São Joaquim resolveu decretar a proibição do tráfego de todos os tipos de carretas, “Romeu e Julieta”, bitrens, tritrem, rodotrens, “Vanderléia” e treminhão, “CARREGADOS OU NÃO”, cujo Peso Bruto Total (PBT) seja superior a 20T (vinte toneladas) nas Ruas Centrais do Município de São Joaquim/SC, ficando apenas algumas ressalvas para o deslocamento destes veículos:

Rota sentido Luizinho/Despraiado

Veículos de Transporte Acima de 20T – Sentido SJM-030/Lages deverão seguir pelas Ruas Domingos Martorano – Marcos Batista até a saída para a SC-114;

Veículos de Transporte Acima de 20T – Sentido Lages/SJM-030 Deverão Seguir Pelas Ruas José Vieira De Melo – Domingos Martorano até a saída para SJM-030 (Na Implantação do Plano de Mobilidade Urbana); Provisoriamente deverão seguir pela Rua Davidoff Lessa até a Taberna Pizzaria seguindo Pela Genovêncio Mattos até o entrocamento para a SJM-030 (saída Para o Luizinho/Despraido e demais localidades)

Rota sentido Caminhos da Neve

Veículos de Transporte Acima de 20T – Sentido Rodovia Caminhos Da Neve/Lages Deverão Seguir pelas Ruas Marcos Farias De Oliveira (antiga Cervejaria São Joaquim) até o entrocamento da saída para SC-114 em frente ao cemitério;

Veículos de Transporte Acima De 20T – Sentido Lages/Rodovia Caminhos Da Neve deverão entrar na Rua do Cemitério Anjo Da Guarda e seguir pela Rua Marcos Farias De Oliveira (antiga Cervejaria São Joaquim) até a saída para Rodovia Caminhos Da Neve;

Rota sentido Lages/Urubici/Bom Jardim da Serra

Veículos de Transporte acima de 20T – Sentido SC-110/SC-114 Deverão Seguir Pela Rua Marcos Batista até o entrocamento de Saída Para SC-114.

Veículos de Transporte acima De 20T – Sentido SC-114/SC-110 deverão seguir Pela Rua Paulo Bathke até o entrocamento da saída para a SC-110.

O tráfego de caminhão, trator ou cavalo mecânico é permitido em todas as vias do Município. E havendo necessidade de tráfego dos veículos por outras vias do município, além das ruas descritas, deverá apresentado requerimento prévio, por escrito, ao Departamento de Trânsito do Município. O decreto já está em vigor e as placas de sinalização (nos pontos necessários) já serão instaladas já nos próximos dias.

Veja o decreto na íntegra: