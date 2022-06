Com Pista de Patinação no Gelo – São Joaquim anuncia o Festival de Inverno 2022

A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Turismo e entidades ligadas ao setor, divulgou nesta semana, a programação do Festival de Inverno 2022, que começa oficialmente no dia 01 de julho.

A grande novidade, fica por conta de criação de estações denominadas pelos locais onde ocorrerão os eventos, como a ❆ ESTAÇÃO ICE PARK no Pavilhão da Maçã, onde deve se concentrar a maioria dos shows e praça de alimentação. A ❆ ESTAÇÃO DO GELO, na Praça Cezário Amarante, que terá uma inédita “Pista de Patinação no Gelo”, um trenzinho, apresentações musicais, culturais e um cinema 8D. A ❆ ESTAÇÃO FLOCOS DE NEVE, na Praça Hercílio Luz, (praça do Astréa), com apresentação de coral infantil, shows e recreação do SESC. A ❆ ESTAÇÃO BONECO DE NEVE, na Praça João Ribeiro, com a santa missa, apresentação de orquestra e piquenique com distribuição de toalhas.

Na Estação ❆ ICE PARK, o festival contará com uma praça de alimentação com a estrutura de 02 cafés e 05 restaurantes, servindo almoço e jantares. Além de bares, que servirão apenas cervejas artesanais da Serra Catarinense. A complexidade da organização é tamanha, que o ❆ ICE PARK terá a estrutura para todos os quatro IG’s, (Indicações Geográficas), com produtos como a Maçã Fuji, o Mel de Melato, Queijo Serrano e os estandes para os vinhos de altitude.

Além da Organização, por parte do Poder Público, muitas parcerias foram formadas que darão uma ênfase ainda maior para o Festival de Inverno de 2022, como eventos na Rota Enogastronômica das Vinícolas de Altitude, Jeep Clube e Clube Astréa.

O Festival tende a ser um dos maiores da história de São Joaquim, focando em atrações para os milhares de turistas que visitam a cidade atraídos pelo frio, pelo clima e pelo vinho. Esse festival irá impulsionar a economia através de uma das maiores potencialidades: “O turismo de inverno”.

Além dos shows, apresentações culturais e gastronomia, haverá também atividades Esportivas do DME (Departamento Municipal de Esportes) com competições nas modalidades de Basquete, Tênis de Mesa e Vôlei.

FESTIVAL DE INVERNO – PROGRAMAÇÃO

❆ ESTAÇÃO ICE PARK – (Pavilhão Nacional da Maçã)

01/07/2020 – Abertura

17h – Recepção de autoridades no Pavilhão Nacional da Maçã

17h – Apresentação piano e Violino com (Gláucio Maciel e Suiani Elinis)

17h20 – Cerimonial de Abertura do Festival de Inverno de São Joaquim

17h40 – 5º Serra Catarina Festival de Inverno 2022 – São Joaquim

18h – Lançamento oficial da 22ª Festa Nacional da Maçã e

Apresentação das Soberanas.

18h30 – Abertura dos portões para o público em geral com as boas-vindas do mascote Quim e a Maçã Joaquina

18h30 – Comercialização de Vinhos Finos de Altitude

18h30 – Comercialização de Cerveja Artesanal Serrana

18h30 – Exposição e venda de produtos com Identificação Geográfica de São Joaquim

18h30 –Apresentação de Piano e Voz com (Gláucio Maciel e Douglas Porto)

18h30 – Festival Gastronômico

18h30 – Concurso fotográfico “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

19h – Apresentação da Orquestra da Escola Municipal de Arte de São Joaquim e convidados.

19h40 – Apresentação cultural das Invernadas do GDG- Portela

20h30 –Show com a dupla Sarah e Douglas

22h – Show com a Banda Liga

02/07/2022

12h – Abertura dos portões do Pavilhão Nacional da Maçã

12h –Festival Gastronômico

12h – Concurso fotográfico: “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

12h – Exposição e venda de Artesanato local

12h –Comercialização de Vinhos Finos de Altitude

12h – Comercialização de Cerveja Artesanal Serrana

12h – Exposição e venda de produtos com Identificação Geográfica de São Joaquim

15h – Recepção do mascote Quim

15h – Balé (Colégio Dinâmico)

16h – Invernada Grupo da Amizade da 3ª idade

16h30 – Apresentação musical dos finalistas e convidados do Festival Municipal da Canção

17h00 – Apresentação musical Natália Camargo e Cauê Galli

18h – Apresentação musical Lucas e Amanda

18h30 – Apresentação musical Zando e Banda Galileoh

20h – Show Banda Liga

21h – Apresentação musical Trio Malbec

03/07/2022

12h – Abertura dos portões do Pavilhão Nacional da Maçã

12h – Festival Gastronômico

12h – Concurso fotográfico: “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

12h – Exposição e venda de Artesanato local

12h – Comercialização de Vinhos Finos de Altitude

12h – Comercialização de Cerveja Artesanal Serrana

12h –Exposição e venda de produtos com Identificação Geográfica de São Joaquim.

16h – Recepção do Mascote Quim

16h – Coral Juvenil da Escola Municipal de Arte de São Joaquim

16h30 – Apresentação dos Finalistas e convidados do Festival Municipal da Canção

17h – Show Martinez e Diana

18h00 – Premiação do concurso fotográfico: “Espetáculo do Inverno em São Joaquim”

18h30 – Show com a dupla Jean Lucca e Zé Henrique

20h – Show com a dupla Alcione e Alcionei

❆ ESTAÇÃO DO GELO – (Praça Cezário Amarante)

09/07/2022

14h – Abertura da Pista Patinação de Gelo

14h30 – Trenzinho do mascote Quim

14h45 – Cinema em 8D

15h – Apresentações de Danças Folclóricas do GDG Portela – Casa do Turista

15h30 – Apresentações de Canções Tradicionalistas do GDG Portela – Casa do Turista

16h – Declamações de Poesia do (GDG Portela – Casa do Turista)

16h30 – Grupo de Violão com os alunos da Escola Municipal de Arte de São Joaquim

10/07/2022

14h – Pista de Patinação no Gelo

14h45 – Cinema em 8D

15h – Apresentação Música do Sesc (Violão, teclado e cordas)

❆ ESTAÇÃO FLOCOS DE NEVE – (Praça Hercílio Luz)

16/07/2022

14h – Festival de Quadrilhas e Arraiá do SESC/SMECD

17h – Coral Infantil Escola de Arte, Cultura, Dança e Música de São Joaquim

19h – Show com a Banda Dakele Jeito

17/07/2022

14h – Recreação do SESC

❆ ESTAÇÃO DO GELO – (Praça Cezário Amarante)

23/07/2022

14h – Pista de Patinação no Gelo

16h – Apresentações culturais da Escola Municipal de Arte de São Joaquim

19h – Apresentação musical com Vanessa Lopes e convidados

❆ ESTAÇÃO BONECO DE NEVE – (Praça João Ribeiro)

24/07/2022

19h – Missa na Igreja Matriz

20h – Apresentação com a Orquestra Noite de Cantos e Luzes

30/07/2022

Show com Os Seiferts (concha acústica)

Apresentação dos finalistas do Festival Municipal da Canção (concha acústica)

31/07/2022

15h – Recepção do mascote Quim

15h – Recreação do SESC Quintal Brincar

15h – Pic Nic na Praça João Ribeiro

15h30 – Grupo de teclado da Escola Municipal de Arte de São Joaquim

17h – Apresentação Banda Raíz da Adoração

☃ OUTROS ATRATIVOS:

02/07/2022

13º Trilha da Maçã e do Vinho

09/07/2022

Baile da Neve (Clube Ástrea)

13/08/2022

Baile da Prenda Jovem (Clube Ástrea)

• Atividades Esportivas do DME (Departamento Municipal de Esportes)

Durante a programação do festival de inverno, acontecerá diversas competições nas modalidades de Basquete, Tênis de Mesa e Vôlei.

• Programação Especial nas Vinícolas durante todo o Festival de Inverno.

23/07/2022

Villa Francioni Abertura da Exposição Cultural de Gravuras (Samuel Casal)