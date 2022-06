Tudo branquinho! Serra Catarinense teve amanhecer de -7.6ºC

A Serra Catarinense voltou a obter temperaturas abaixo de zero durante o amanhecer desta quarta (15). A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra que atingiu a mínima de -7.6ºC

Em Bom Jardim da Serra a paisagem ficou branquinha durante as primeiras horas do dia com um frio localizados nas áreas de baixadas do município.

Em São Joaquim o espetáculo ficou por conta da paisagem do Vale do Caminhos da Neve e Vale da Invernadinha que ficaram recobertos por uma fina camada de gelo ao longo do amanhecer.

Essa foi a geada de número 49 no ano de 2022. Sendo 7 dias de geadas consecutivas.

Veja as imagens de São Joaquim por Mycchel Legnaghi

Veja as imagens do Vale da invernadinha por Raquel Oliveira

As mínimas durante o amanhecer em SC

-7.6ºC Bom Jardim da Serra / FK

-5.4ºC São Joaquim / PWS

-3.8ºC Urupema / Epagri

-3.6ºC Urubici / FK

-2.2ºC Vargem Bonita / FK

-3.2ºC Painel / PWS

Dados compilados Por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas (governamentais e particulares)

Imagens de Geada – Sérgio Felipe Bom Jardim da Serra