Hospital Nossa Senhora dos Prazeres deverá ampliar as cirurgias eletivas

A ampliação de procedimentos eletivos segue sendo pauta na Secretaria de Estado da Saúde (SES). Nesta segunda-feira, 27, a secretária Carmen Zanotto, recebeu os gestores do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lages, para tratar do assunto. A importância de realizar as cirurgias eletivas para atender os pacientes da Serra Catarinense, principalmente nas especialidades geral, cardiológica e neurológica foi destacada pela secretária.

“Precisamos encurtar distâncias e evitar o transporte de pacientes para a realização de procedimentos eletivos na Grande Florianópolis. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres tem uma equipe qualificada e pode ampliar o número de cirurgias eletivas, contribuindo com o mutirão da saúde”, afirma Carmen Zanotto.

O presidente do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP), Ronny Albert Westphal explica que a unidade está equipando mais uma sala cirúrgica para ampliar o número de procedimentos realizados. Atualmente são feitas 500 cirurgias por mês, mas há capacidade de aumentar este número para 600.

“Temos uma parceria com o Estado e nossa intenção é contribuir, ainda mais com o mutirão das cirurgias eletivas, vamos ampliar o número de procedimentos, principalmente os cardiológicos, queremos atender os nossos pacientes aqui na região serrana”, salienta Ronny.

Nova UTI ficará pronta este ano

A nova UTI deverá ser inaugurada no início do segundo semestre deste ano e com isso irá aumentar a capacidade operacional do hospital. São 20 leitos, com um investimento do Estado de R$ 7 milhões, por meio de emenda parlamentar destinada por Carmen Zanotto, enquanto deputada. O hospital é referência em cirurgias de alta complexidade em cardiologia, neurologia, traumatologia e ortopedia.

Por Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde