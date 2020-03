Confirmado primeiro caso de Coronavírus na Serra Catarinense

Paciente está internado e, por questões de ética profissional e de preservação da identidade, não terá os dados divulgados pela Prefeitura.



A Prefeitura de Lages comunicou oficialmente às 21h45min deste sábado, dia 21 de março de 2020, o primeiro caso confirmado de Coronavírus na cidade.

Por questões de ética profissional e preservação à privacidade do paciente, nenhuma informação será repassada sobre sexo, identidade, endereço ou circunstância em que o vírus foi contraído.



É fato, porém, que o vírus está instalado na cidade e a população deve aumentar ainda mais os cuidados. O paciente positivado está internado em hospital e devidamente acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde.



Assim, dos 11 casos suspeitos até as 21h45min deste sábado, este é o primeiro confirmado. Agora, continuam dez suspeitos em análise pelo Laboratório Central do Governo do Estado (Lacen) em Florianópolis, um confirmado e um descartado.



Texto: Pablo Gomes