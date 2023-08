Prefeitura de São Joaquim Implanta Lombadas para Garantir Segurança Viária

A Prefeitura de São Joaquim está empenhada em promover a segurança viária e coibir o excesso de velocidade em diversas regiões da cidade. Como parte de um esforço contínuo para melhorar a segurança no trânsito, a administração municipal está implementando lombadas em ruas estratégicas, tanto no centro quanto nos bairros.

A iniciativa tem como objetivo principal reduzir a velocidade média de alguns motoristas, aumentando a segurança para pedestres, ciclistas e condutores. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a implantação de lombadas e faixas elevadas é uma medida permitida e eficaz para controlar a velocidade em áreas urbanas.

Diversas ruas foram contempladas com as lombadas e faixas elevadas, assegurando que os condutores reduzam a velocidade ao trafegar por essas áreas. A escolha dos pontos estratégicos levou em consideração locais com histórico de alta velocidade e tráfego intenso, proporcionando uma abordagem abrangente para a segurança viária em São Joaquim.

Além de melhorar a segurança viária, as lombadas também contribuem para a conscientização dos motoristas, incentivando um comportamento mais responsável no trânsito. A prefeitura ressalta a importância da colaboração de todos os cidadãos, respeitando os limites de velocidade e contribuindo para a preservação da vida e a integridade de todos.

Com a implementação dessas medidas, São Joaquim avança no sentido de proporcionar um trânsito mais seguro e tranquilo para seus moradores e visitantes. A prefeitura continuará monitorando a eficácia das lombadas e avaliando a necessidade de novas intervenções para aprimorar ainda mais a segurança viária na cidade.

A população é convidada a colaborar, respeitando os limites de velocidade e adotando uma postura consciente no trânsito, contribuindo assim para a construção de um ambiente mais seguro e harmonioso para todos.