Empresário da Rede Angeloni morre após Mercedes partir ao meio em Santa Catarina

O Empresário Roberto Angeloni de 51 anos, filho Antenor Angeloni, dono da rede de supermercados Angeloni e ex-presidente do Criciúma Esporte Clube morreu em um grave acidente na manhã deste domingo (28) na BR-101 em Biguaçu depois que sua Mercedes-Benz AMG GT se envolveu em batida com uma camionete Ford Ranger, saindo imediatamente da pista e colidindo lateralmente contra um poste.

Com a violência do Impacto, a Mercedes do empresário de Criciúma partiu ao meio e resultou em imagens chocantes até mesmo para os socorristas.

O Empresário, que estava sozinho, morreu instantaneamente no local e uma passageira da Ford Ranger teve que ser encaminhada para o Hospital.

De acordo com a informações prestadas pela pela empresa Arteris Litoral Sul o incidente ocorreu por volta das 11h30min próximo ao posto Tijuquinhas no KM-184 em Biguaçu.

Veja as imagens do acidente:

Veja o vídeo:

Imagens Redes Sociais