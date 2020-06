AVISO METEOROLÓGICO: Frio extremo, temporais, ventos fortes e possibilidade de Neve isolada

AVISO METEOROLÓGICO: PITER SCHEUER/RONALDO COUTINHO

RESUMO: Na segunda-feira volta a chover ao longo do dia em SC. Na terça-feira passa uma frente fria associada a um centro de baixa pressão (ciclone extratropical) provocando temporais e principalmente ventania com acentuada queda na temperatura à noite. Quarta, quinta, sexta e sábado muito frio em todo o estado por conta de uma intensa massa de ar polar.

RISCO DE TEMPORAIS NA TERÇA-FEIRA!!!

Segunda-feira (29/06): Uma área baixa pressão atmosférica provoca a formação de muitas nuvens carregadas com previsão de chuva e trovoada isolada no decorrer do dia e noite em SC.

Terça-feira (30/06): O ingresso de uma frente fria em combinação com o fluxo de ar quente e úmido proveniente da região Amazônica e a formação de um centro de baixa pressão (ciclone extratropical) possibilitam na manutenção de áreas de instabilidades (nuvens carregadas), propagando pancadas de chuva com trovoadas (raios) e risco de temporais isolados no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul no decorrer do dia com menor chance nas outras regiões. Risco de tempestades (chuva forte, raios, granizo e ventania com danos – acima de 80/100 km/h). Entre o Planalto Norte, Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, segue com sol e intervalos de muitas nuvens com chuva e trovoada entre a tarde e noite. Esquenta no Litoral e Vale do Itajaí em parte da tarde. Queda bem brusca da temperatura à noite. Vento de nordeste/noroeste pela manhã passando a tarde e noite para o quadrante oeste a sudoeste com intensidade moderada a forte e com rajadas acima dos 80/100 km/h (muita atenção ao topo da Serra onde as rajadas ficam acima dos 100/120 km. Risco alto de danos na rede elétrica em várias áreas de SC, especialmente no Oeste/Serra.

Quarta-feira (01/07): Persiste a condição de vento moderado a forte de oeste/sudoeste do Centro ao Litoral com rajadas acima dos 80 km. Maior atenção ao Topo da Serra e Costão da Serra no Litoral Sul e áreas próximas e topo da Grande Florianópolis onde as rajadas poderão passar dos 100 km (pontuais acima dos 120 km nas áreas mais elevadas da Serra). Risco alto de danos devido a ventania nestas áreas em especial a rede elétrica.

Não convém a navegação entre terça a sábado devido à forte agitação marítima e intenso vento no alto mar.

FRIO INTENSO DE QUARTA-FEIRA A SÁBADO!

Quarta e quinta e sexta-feira (01,02 e 03/07): Uma massa de ar polar (centro de alta pressão) favorece muito frio em todo o estado com destaque para os setores do Oeste a Serra onde segue nublado com possibilidade de chuva leve/garoa isolada e temperaturas máximas muito baixas do Oeste aos Planaltos, pontos altos do Vale do Itajaí e topo da Grande Fpolis com marca de 7/11ºC (na Serra bem mais frio 2/5ºC). Há possibilidade de neve e chuva congelada isolada entre a tarde/noite do dia 2 e madrugada do dia 3 (quinta e sexta-feira) no Topo da Serra acima dos 1300 m. No Litoral e boa parte do Vale do Itajaí as tardes serão frias mas bem mais “agradáveis” que no interior de SC. Formação de geada na sexta-feira entre as regiões do Oeste, Meio Oeste, Planaltos e isoladamente no Litoral e Vale do Itajaí. Sensação térmica negativa (próximo ou abaixo de 0ºC) na maior parte do período, sendo mais extremada no Topo da Serra.

Entre quarta a sexta teremos condições de geada negra do Oeste aos Planaltos e partes mais altas do Vale do Itajaí e Topo da Grande Florianópolis (dano maior em variedades tropicais).

Sábado (04/07): Geada ampla (menos o Litoral Norte e Baixo Vale do Itajaí) entre a madrugada e início da manhã. Chuva no decorrer da tarde por conta de uma nova área de baixa pressão.

Por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho