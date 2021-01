Celesc investe R$ 9,4 milhões em nova frota que atenderá diversas regiões do estado

A Celesc pretende investir cerca de R$ 9,4 milhões em novos veículos no primeiro semestre de 2021. A frota será equipada para auxiliar as equipes de atendimento em manutenções e ocorrências no sistema elétrico em diferentes regiões do estado.

A Celesc destina, anualmente, recursos para novos veículos. Até junho, serão adquiridos nove caminhões com guindaste com 19 metros de altura para reforço das equipes de manutenção. O modelo de veículo conta com tecnologia que auxilia o alcance das equipes a locais de difícil acesso. Também está prevista a aquisição de 24 caminhonetes com cesto aéreo para atendimento emergencial e duas caminhonetes com tração 4X4 cabine dupla.

De acordo com o gerente do Departamento de Administração da Celesc, Jorge Luiz Pereira, a iniciativa é resultado de um plano de renovação da frota, que atingiu o montante de R$ 2,5 milhões em 2020.

“Os novos veículos visam dar apoio às equipes de campo para tornar os atendimentos mais ágeis e seguros. O reforço irá possibilitar a atuação nas diversas situações de baixa e alta complexidade no sistema elétrico catarinense, como a troca de transformadores, alimentadores e a substituição de postes”, completa Pereira.

Por Heda Wenzel

Assessoria de Comunicação Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc