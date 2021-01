Carnaval 2021 não terá ponto facultativo no governo de Santa Catarina

O governo de Santa Catarina decidiu revogar os dispositivos que previam ponto facultativo aos servidores estaduais nos dias do Carnaval 2021. Com isso, o período de será de trabalho normal. Antes, o decreto estadual previa folga entre nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. No último dia o ponto facultativo seria até as 14h.

A alteração foi publicada no Diário Ofical do Estado desta sexta-feira (29) com a assinatura do governador, Carlos Moisés da Silva e do chefe da Casa Civil, Eron Giordani. A medida também tem sido adotada em municípios catarinenses como Florianópolis por conta da pandemia do coronavírus.

Como não haverá festas e folia em 2021, os gestores adotaram a medida para manter as atividades normalmente em SC. Com isso, os serviços devem funcionar sem qualquer alteração nos dias de Carnaval.

Neste ano, por conta da pandemia, as principais festas de carnaval no Estado foram canceladas pelas prefeituras, como é o caso de Florianópolis, Balneário Camboriú e Laguna – três dos principais destinos durante a folia no Estado.