Pacientes de Manaus chegam a Santa Catarina para tratamento da Covid-19

Santa Catarina recebe 11 pacientes transferidos de Manaus para tratamento da Covid-19.

Eles desembarcaram durante a madrugada e foram transferidos a hospitais de Florianópolis. Jato da Força Aérea chegou por volta das 2h30min da madrugada na Capital.

Havia 11 ambulâncias esperando os doentes. Todos os pacientes foram encaminhados aos hospitais Nereu Ramos (8) e Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (3), ambos na Capital.

Conforme o governo de Santa Catarina, sete pacientes são homens e quatro são mulheres. Eles têm entre 33 e 55 anos e, neste momento, não precisam de tratamento intensivo. Para recebê-los, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) preparou um protocolo de segurança para todos os profissionais envolvidos na operação, que envolve, principalmente, testagem.

A ação faz parte de uma operação que está sendo coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Defesa, SES e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC).

Por conta da grave crise enfrentada no estado amazonense, com o sistema de saúde colapsado e falta de insumos para o tratamento da Covid-19, Santa Catarina ofereceu auxílio para o tratamento dos doentes. “São brasileiros que precisam da nossa ajuda e que poderão contar com a solidariedade dos catarinenses na luta pela vida. Desejamos que todos se recuperem e possam, em breve, retornar curados para suas famílias e seus lares”, afirma o governador Carlos Moisés.

Solidariedade e atenção aos catarinenses

O secretário da Saúde, André Motta Ribeiro, destaca que, com planejamento e ação, foi possível mais que dobrar a oferta de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 no Estado. Por conta disso, a rede catarinense tem condições de receber os pacientes de Manaus sem deixar de atender aos catarinenses.

“O resultado de todo esse trabalho e esforço coletivo é o que nos permite, neste momento, estender a mão para apoiar quem está passando por sérias dificuldades causadas por esta grave crise sanitária. Santa Catarina está ajudando a salvar a vida de outros brasileiros com a solidariedade, que é marca do nosso povo, e porque vem combatendo a pandemia com muito trabalho e responsabilidade”, conclui Ribeiro.

Para os parentes que ficaram no Amazonas, esse gesto de solidariedade significa esperança. É o sentimento de Elder Mourão, 29, no momento da transferência do irmão para Santa Catarina. “A gente percebe que aqui o hospital está muito lotado, a situação é delicada e essa transferência é a nossa única esperança”, afirma.

Protocolos de Segurança

Para receber os pacientes que vieram de Manaus, a Secretaria da Saúde de Santa Catarina elaborou um protocolo seguro para os profissionais envolvidos no atendimento. As medidas que incluem testagem regular visam reforçar a biossegurança de Santa Catarina durante esse apoio.

De Manaus para Santa Catarina

O voo com os pacientes decolou às 20h15 (horário local) da base da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto Ponta Pelada, em Manaus. A chegada em Santa Catarina mobilizou cerca de 50 pessoas entre profissionais de saúde, bombeiros e policiais militares. Eles atuaram na recepção e transporte dos pacientes, bem como em equipes de retaguarda nos hospitais para iniciar o tratamento nas unidades de saúde catarinenses.

No pátio da base da Força Aérea Brasileira (FAB), em Florianópolis, 11 ambulâncias de suporte básico e avançado estavam preparadas para fazer o transporte dos pacientes até os hospitais. Dos 11, oito foram para o Hospital Nereu Ramos e três para o Hospital Universitário (HU). As viaturas foram escoltadas pela Polícia Militar durante o trajeto.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, são pacientes clínicos, que neste primeiro momento não precisarão de tratamento intensivo.

“Preparamos toda a logística de transporte da base aérea até os hospitais para garantir o suporte necessário a todos os pacientes. Esta é mais uma ação do Governo de Santa Catarina em prol de brasileiros que encontrarão aqui o atendimento que precisam”, disse o tenente-coronel BM, Diogo Losso, que comandou a operação durante a madrugada deste domingo, 31.

De acordo com o superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Rogério Mendes Ribeiro, o estado catarinense tem totais condições de receber e tratar dos pacientes. “São 11 pessoas que precisam de atendimento emergencial e este quantitativo não impacta em absoluto no cuidado da população catarinense”, frisa Ribeiro.

