Dois homens são presos por tráfico em São Joaquim – Cachorro Rock encontrou mais 1 kg de maconha escondida

As guarnições da Polícia Militar de São Joaquim realizavam rondas, no Bairro Santa Paulina, quando observaram um homem em atitude suspeita, realizada a abordagem foram encontrados com o homem 0,061 kg de maconha, questionado sobre a origem da droga o mesmo relatou ter comprado pelo valor de R$ 20,00 e indicou a pessoa que vendeu.

O proprietário da droga estava em uma residência próxima a ocorrência e quando solicitado para atender a polícia ele franqueou a entrada dos policiais para buscas na casa.

Durante a revista pessoal foram localizados 0,023 kg de droga no bolso do envolvido e também a quantia de R$ 295,00.

Em seguida, o cachorro Rock localizou mais 1 kg de maconha escondida em um quarto e mais 0,918 kg escondidos no cano do fogão da residência. Os homens foram presos pela Polícia Militar

Com informações da Polícia Militar