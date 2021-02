Diário Oficial do Estado tem novo site

Para facilitar o acesso e a leitura dos documentos e atos oficiais do Governo do Estado publicados no Diário Oficial, a diretoria de Tecnologia e Inovação, ligada à secretaria de Estado da Administração – SEA, disponibilizou uma nova versão do site do Diário Oficial do Estado. Pelo portal, as pessoas têm acesso fácil às edições do DOE além de orientações aos órgãos sobre os protocolos para encaminhar documentos para publicidade.

“Desde 1934, o Diário Oficial do Estado é o principal meio de divulgação dos atos governamentais, cumprindo com a legalidade de transparência e acesso à informação de ordem pública. Além de ser um repositório da história da gestão pública catarinense ao longo dos anos”, explica Arlene Natália Cordeiro, gerente do Diário Oficial.

O periódico tem geralmente, uma edição diária, sempre após as 17h, além das edições extraordinárias. Outra novidade do portal é a publicidade integral das Leis Orçamentárias Anuais, publicadas desde 2012.

“Nossa ideia ao atualizar a página inicial do DOE, foi criar uma linguagem mais direta, uma navegabilidade mais atrativa e simpática para os usuários do Diário Oficial do Estado, facilitando inclusive o acesso por telefones celulares, sem deixar de lado a formalidade que as publicidades legais tanto requerem,” explicou Victor Martins Maeberg gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação.

Ao longo deste ano, a equipe responsável pela estruturação dos portais ligados à secretaria da Administração, estuda outras ferramentas e atualizações do portal, para atender ao público externo, assim como os servidores que usam o Diário Oficial como fonte de informação ou trabalho.

O Diário Oficial pode ser acessado no seguinte endereço: doe.sea.sc.gov.br

Por Krislei Oechsler

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Administração – SEA