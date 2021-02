Governo do Estado institui Invest SC para atrair investimentos e novos negócios em Santa Catarina

O governador Carlos Moisés da Silva assinou na tarde desta segunda-feira, 8, decreto que institui o Programa para Atração de Investimentos e Incentivos a Novos Negócios para o Estado de Santa Catarina (Invest SC). Com a medida, o Governo do Estado pretende atrair novos investimentos para o território catarinense além de auxiliar o investidor em potenciais projetos de novos negócios. O recém-empossado secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Luciano Buligon, o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, e o secretário executivo de Meio Ambiente, Celso Albuquerque, também assinaram o decreto.

“A criação desse grupo de trabalho com representantes dos setores público e privado vai atrair investidores e criar ainda mais oportunidades para os catarinenses. Nosso objetivo é que Santa Catarina cresça ainda mais do que já vem crescendo e gerar mais desenvolvimento para o nosso Estado”, afirmou o governador Carlos Moisés.

O principal objetivo do Invest SC será propor atividades que incentivem a atração de negócios nas regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado, além de identificar fontes de financiamento para investimentos e setores ou investidores potenciais para essas regiões. O programa também terá a atribuição de auxiliar na criação e manutenção de mecanismos que disponibilizem ao investidor informações sobre setores e negócios estratégicos no Estado, assistir o investidor na análise de viabilidade, na decisão de investir, estabelecer e manter negócios, facilitar os investimentos mediante a concentração de serviços em um só lugar, além de acompanhar as etapas de concretização dos negócios.

“Assumimos com muito otimismo esse novo desafio. Nosso objetivo é manter tudo o que foi conquistado até aqui, como é o caso do Programa Invest SC, e ampliar o diálogo entre o setor público e privado. Santa Catarina já tem apresentado números incríveis na economia, mas temos a oportunidade de avançar ainda mais, com a atração de novos investimentos e a preparação do momento de pós-pandemia”, afirmou o recém-empossado secretário do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Buligon.

O grupo ainda acompanhará tanto as etapas de concretização dos negócios quanto a instalação das empresas e irá sugerir a execução de missões comerciais, feiras, roadshows e encontros de negócios.

Para operacionalizar o Invest SC, o decreto cria um núcleo interinstitucional, presidido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e com membros da Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria Executiva do Meio Ambiente, Secretaria de Estado da Administração, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais, SCPAR e da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). O grupo terá como atribuições acompanhar os trabalhos desenvolvidos, propor políticas gerais para o desenvolvimento econômico regional, mediante ações que atraiam e facilitem investidores, nacionais e estrangeiros, e os informem sobre as possibilidades oferecidas pelo Estado, além de propor diretrizes para atração de investimentos e incentivos a novos negócios para o Estado.

Também participaram do ato de assinatura do decreto o presidente da Fiesc, Mario Aguiar, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, e a secretária executiva de Assuntos Internacionais, Daniella Abreu.

Por Júlia Pitthan

Coordenadora de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom