Rodovias estaduais de Santa Catarina têm bloqueios em função da chuva

Várias rodovias estaduais de Santa Catarina registram trechos de interrupção total ou parcial em função das chuvas. As equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) atuam para liberação dos trechos e alertam para o risco de mais deslizamentos em função do solo molhado.

Confira a situação em cada região até as 10h30min desta quarta-feira, 4, conforma as coordenadorias regionais da SIE:

Meio Oeste:

📍SC-453, KM 60 (Luzerna para Ibacaré): interdição total da via por causa do nível de água do Rio do Peixe;

📍SC-135, KM 136+450 (em Pinheiro Preto): interdição total por queda de barreira e árvores na pista

📍SC-135, KM 136+450: interdição Total por quedas de barreiras.

📍SC-464, KM 5+800 (Arroio Trinta para Iomerê): interdição total da pista, devido ao nível de Água do Rio

📍SC-120, KM 237 (Curitibanos para São José do Cerrito): Trânsito em Meia Pista, Queda de Barreira

Região do Vale

📍 SC-486, entre Itajaí e Brusque: rodovia com uma pista interditada. A medida é de segurança. Com as intensas e incessantes chuvas dos últimos dias, houve adensamento do solo e há risco do pavimento ceder.

📍SC-350, KM 360, entre Aurora e Rio do Sul: trânsito interrompido. A rodovia está com alagamento da pista devido o aumento das águas do Rio Itajaí.

Região Serrana

📍SC-112, KM 252, entre Urupema e Rio Rufino: trânsito interrompido por queda de barreira na via.

📍SC-114, em Painel: equipes trabalhando na limpeza da via.

📍Serra do Corvo Branco – SC- 370: queda de barreira e deslocamento de rocha. Trânsito em meia pista e com risco de mais desmoronamentos.

📍SC-350, trecho Alfredo Wagner – KM 413: Queda de pedras na pista, equipe da SIE no local para avaliação dos riscos.

📍SC-390, Bom Jardim da Serra, KM 383: Em obras: ampliação da rachadura na posta. Trânsito em meia pista, equipes da SIE já estão no local.

Região Sul

📍SC-370 em Grão Pará: Movimento de solo e alteração no corpo da estrada. Será necessário sinalização na pista e monitoramento. Equipe de engenharia no local para avaliação dos riscos.

📍Ponte na saída de Braço do Norte em direção a Grão Para: risco de alagamento da pista devido ao aumento do nível do rio.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade